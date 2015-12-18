Валовий зовнішній борг України зріс до $127,5 мільярда

Валовий зовнішній борг України в третьому кварталі 2015 року порівняно з другим кварталом зріс на 550 млн дол. США, або на 0,4%, – до 127,5 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 1 жовтня залишається долар США, на який припадає 73,6% зобов'язань.

Як повідомляє НБУ, на кінець кварталу на сектор загального державного управління припало 37,017 млрд дол., або 29,02% валового зовнішнього боргу, на центральний банк – 8,613 млрд дол., або 6,8%, на інші депозитні кооперації – 14,255 млрд дол., або 11,18% боргу, на інші сектори - 58,540 млрд дол., або 45,9% боргу, на прямі інвестиції (міжфірмовий борг) - 9,100 млрд дол., або 7,1%.

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Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом зріс на 1,007 млрд дол. США, або на 0,8%, – до 126,976 млрд дол.

За підсумками 2014 року валовий зовнішній борг України скоротився на 11,1%, або на 15,772 млрд дол., порівняно з початком року – до 126,307 млрд дол.