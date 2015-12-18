Гривня йде на вихідні з курсом 23,60 за долар

У п'ятницю, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,50/23,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 25,4290/25,5320 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3300/0,3320 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 23,5464 грн/дол., на цю годину було укладено 572 угоди на суму 301,39 млн дол.