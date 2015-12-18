Кремль прокоментував мораторій Києва на виплату "боргу Януковича"

Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков в п'ятницю ввечері, 18 грудня, прокоментував журналістам мораторій Києва на виплату російського боргу на $3 млрд.

«Фактично дефолт, можна сказати, офіційно визнаний українською стороною оголошенням мораторію на повернення цього суверенного боргу. Фактично зараз тільки судові перспективи», — сказав Пєсков, передає РБК.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна відповідно до чинного законодавства і раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Введений мораторій на виплату боргу Фонду національного добробуту РФ в обсязі 3 млрд дол., визнаного офіційним обов'язком українського уряду, набирає чинності з 20 грудня поточного року, йдеться в розпорядженні уряду №1312.

Іншим своїм розпорядженням - №1313 – Кабмін дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду підкреслюється, що це єдиний «проблемний» борг України і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

Однак Мінфін України підкреслював, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з МВФ. У той же час у Мінфіні зазначили, що невиконання зобов'язань за боргом не призведе до крос-дефолту за іншими бондами України.