У Росії назвали терміни подачі позову до суду проти України через "борг Януковича"

Росія має намір подати до суду на Україну після 10-денного періоду з 20 грудня.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак, пише ТАСС.

За його словами, Україна не має шансів виграти суд проти РФ за кредитом на $3 млрд.

"Коли факт неплатежу буде дуже легко встановлений англійським судом, це означає дуже швидку і конкретну процедуру прийняття підсумкового рішення. В цьому сенсі у колег з України, як потенційних учасників судового процесу, немає шансів на те, щоб його виграти", - заявив Сторчак.

"У суді все буде виглядати, на мій погляд, дуже просто", - додав він.

При цьому Сторчак визнає, що після винесення рішення суду, настає питання виконання судового рішення, але це "інша тема".

"Незважаючи на те, що мораторій відноситься до так званих подій дефолту, але за своєю вагою, або з точки зору судової перспективи набагато важливіше настання самого факту неплатежу", - заявив він.

Заступник міністра нагадав, що факт неплатежу визнається після закінчення 10 днів після дати виплати зобов'язань за зовнішнім боргом, тобто 20 грудня. За словами Сторчака, претензії РФ до України становлять $3 млрд за тілом боргу і $75 млн процентних виплат за друге півріччя.

За словами заступника міністра, рішення України щодо введення мораторію на виплату кредиту РФ не стало сюрпризом. "Введення мораторію Україною не є для нас несподіванкою. Це не є для нас сюрпризом. Ми очікували таких дій", - сказав Сторчак.

Водночас, Мінфін РФ здивований одночасним мораторієм України за суверенним кредитом і кредитом Сбербанку.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна відповідно до чинного законодавства і раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Введений мораторій на виплату боргу Фонду національного добробуту РФ в обсязі 3 млрд дол., визнаного офіційним обов'язком українського уряду, набирає чинності з 20 грудня поточного року, йдеться в розпорядженні уряду №1312.

Іншим своїм розпорядженням - №1313 – Кабмін дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду підкреслюється, що це єдиний «проблемний» борг України і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

Однак Мінфін України підкреслював, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з МВФ. У той же час у Мінфіні зазначили, що невиконання зобов'язань за боргом не призведе до крос-дефолту за іншими бондами України.