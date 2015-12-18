Порошенко ветував закон про реструктуризацію валютних кредитів

Президент України Петро Порошенко застосував право вето до скандального законопроекту №1558-1, яким передбачена реструктуризація всіх споживчих кредитів, виданих в іноземній валюті, за курсом на дату укладення такого договору, тобто в більшості випадків за курсом 5,05 грн за долар.

Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, пропозиції глави держави до законопроекту "Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті" були направлені в парламент 18 грудня.

"Конвертація валютних кредитів за курсом 5,05 грн за 1 дол., тобто за курсом, який був на момент укладення переважної більшості кредитних договорів, завдасть банківській системі збиток на суму більше 76 млрд гривень", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент прийняв закон №1558-1, який зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто, в більшості випадків за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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При цьому в парламенті вже зареєстровано проект постанови про переголосування цього закону у зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема, через неперсональне голосування. Президент України Петро Порошенко раніше заявляв, що закон про реструктуризацію валютних кредитів призведе до колапсу банківської системи і знищенню золотовалютних резервів України. Порошенко заявив, що захистить Україну від закону про реструктуризацію валютних кредитів.