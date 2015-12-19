Президент повернув до ВР зі своїми пропозиціями закон про реструктуризацію валютних кредитів

Як повідомляє прес-служба глави держави, йдеться про зміну валюти виконання зобов'язань на національну валюту України за офіційним курсом Національного банку на дату підписання кредитного договору.

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Документом також пропонувалося збереження відсоткової ставки за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати відсоткової ставки, встановленої основним кредитним договором в іноземній валюті, зобов'язання за яким реструктуризуються.

«На переконання глави держави, запропоновані законом, що надійшов на підпис, заходи суттєво порушують баланс прав сторін кредитного договору в бік позичальників, покладаючи весь тягар збитків виключно на банківську систему», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважив Порошенко, закон запроваджує нерівний підхід до позичальників, які сплачують чи вже сплатили за кредит з урахуванням зміни валютного курсу, та тих позичальників (боржників), які не мали фінансових можливостей виконувати умови укладених договорів або ж є недобросовісними.

До того ж, зауважує президент, закон не передбачає джерел покриття збитків банківської системи від його реалізації. Натомість документ доручає уряду розробити механізм компенсації втрат фінансових установ (банків) України.

На думку глави держави, реалізація такого доручення створює ризики для бюджетної системи держави, адже призведе до компенсації втрат відповідних фінансових установ за рахунок бюджетних програм, у тому числі соціальних, і як наслідок, - до скорочення видатків на виконання таких програм і відповідно спричинить зростання соціальної напруги в суспільстві.

«Зважаючи на викладене, президент повернув закон зі своїми пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду, а Кабінету міністрів доручив невідкладно внести на розгляд парламенту альтернативний законопроект», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент прийняв закон №1558-1, який зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто, в більшості випадків за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.