Постанова про заборону торгівлі дозволяє провозити до Криму товари з комерційною метою - лідер блокади

Учасники блокади вважають, що норми цього документу дозволяють завозити до Криму товари з комерційною метою. Про це Ленур Іслямов повідомив Крим.Реалії.

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"Там 50 кілограмів на одну людину, а ми припускали все-таки, як зараз, на один автомобіль. Виходить, можна 10 людей завантажити в бус, це ж треба проїхати тільки прикордонників. А далі вони вже можуть поїхати на інших машинах. І виходить, що ми навіть півтонни зможемо провести", – зазначив Іслямов.

Крім того, на його думку, ухвалена постанова передбачає корупційну складову. У ній зазначено, що Міністерство економічного розвитку може видавати дозволи на провезення товарів, необхідних для економіки й нацбезпеки. Іслямов вважає, що цією нормою можна легко зловживати.

Голова державної служби з питань АРК і Севастополя Наріман Устаєв назвав цю критику необґрунтованою і заявив, що корупції на адміністративному кордоні не буде, якщо профільні відомства будуть чесно виконувати свої обов'язки.

"Є відповідні компетентні органи, які здійснюють контроль на пунктах пропуску та пунктах в'їзду-виїзду. Я думаю, що тут уже питання до них, наскільки сумлінно вони будуть працювати й виконувати свої завдання", – вважає Устаєв.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 16 грудня заборонив провозити товари через адміністративний кордон із Кримом. Відповідно до постанови, виняток становлять лише особисті речі громадян та соціально значущі продукти харчування, сумарна вартість яких не перевищує 10 тис. грн, а сумарна вага – не більше 50 кг на одну людину.