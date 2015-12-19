У США схвалили закон про виділення Україні понад $658 мільйонів допомоги

Як повідомили у прес-центрі посольства України у США, обсяг асигнувань Державному департаменту на потреби допомоги для України на 2016 фінансовий рік становитиме не менше 658 млн 185 тис. дол., що на 145 млн дол. більше від початкового запиту.

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"Сукупно кошти, які виділяються Держдепартаменту та Міністерству оборони США і можуть бути використані на програми військової та безпекової допомоги Україні, можуть перевищити суму у 300 млн дол., яка була закладена у Бюджеті на потреби національної оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці асигнування включають і 250 млн дол., що виділяються Україні через Міністерство оборони США і можуть бути спрямовані, зокрема, на: проведення навчань, надання військового обладнання, летальної зброї оборонного характеру, логістичну підтримку, постачання та послуги, розвідувальну підтримку для збройних сил та структур національної безпеки України.

"Також важливим положенням законодавства про бюджетне фінансування є зняття понад 40-річного обмеження на експорт американської сирої нафти, що у перспективі має сприяти посиленню енергетичної безпеки країн Європи, у тому числі зменшенню залежності України від постачання російських енергетичних ресурсів", - наголосили у посольстві.