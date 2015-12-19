Чорногорія продовжила економічні санкції проти окупованого Криму
Уряд Чорногорії продовжив обмежувальні заходи, встановлені рішенням Ради ЄС, згідно з якими забороняється імпорт та експорт товарів до Криму і Севастополя.
Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті уряду Чорногорії, передає ТАСС.
Згідно з документом, текст якого наводять місцеві ЗМІ, "забороняється ввезення до Чорногорії товарів з Криму чи Севастополя", а також "забороняється пряме або непряме фінансування або надання фінансової допомоги, страхування і перестрахування, пов'язаних із ввезенням товарів походженням з Криму чи Севастополя".
Наголошується, що ці обмеження не поширюються на кримські товари, які отримали сертифікати та підтвердження походження від української влади.
Чорногорським громадянам заборонено придбання нерухомості в Криму і Севастополі та цінних паперів, що мають стосунок до регіону.
"Забороняється продаж, поставка, передача або експорт товарів і технологій від громадян Чорногорії, з нашої території або з використанням суден або літаків під прапором Чорногорії", - йдеться в документі.
Круїзним суднам заборонено заходити в порти і гавані Криму.
Ці заходи набудуть чинності після того, як постанову буде опубліковано в Офіційному віснику Чорногорії. Обмеження застосовуватимуться до 23 червня 2016 року.
У 2014 році Чорногорія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, хоча не є членом ЄС, а лише кандидатом на вступ.
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