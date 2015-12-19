Чорногорія продовжила економічні санкції проти окупованого Криму

Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті уряду Чорногорії, передає ТАСС.

Згідно з документом, текст якого наводять місцеві ЗМІ, "забороняється ввезення до Чорногорії товарів з Криму чи Севастополя", а також "забороняється пряме або непряме фінансування або надання фінансової допомоги, страхування і перестрахування, пов'язаних із ввезенням товарів походженням з Криму чи Севастополя".

Наголошується, що ці обмеження не поширюються на кримські товари, які отримали сертифікати та підтвердження походження від української влади.

Чорногорським громадянам заборонено придбання нерухомості в Криму і Севастополі та цінних паперів, що мають стосунок до регіону.

"Забороняється продаж, поставка, передача або експорт товарів і технологій від громадян Чорногорії, з нашої території або з використанням суден або літаків під прапором Чорногорії", - йдеться в документі.

Круїзним суднам заборонено заходити в порти і гавані Криму.

Ці заходи набудуть чинності після того, як постанову буде опубліковано в Офіційному віснику Чорногорії. Обмеження застосовуватимуться до 23 червня 2016 року.

У 2014 році Чорногорія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, хоча не є членом ЄС, а лише кандидатом на вступ.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.