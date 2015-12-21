Росії через обвал цін на нафту загрожує нова хвиля кризи: спертися економіці немає на що

Зниження цін на нафту призведе до скорочення доходів бюджету Росії вже в I кварталі 2016 р. і більш глибокого спаду в економіці, пишуть "Ведомости" з посиланням на аналітиків Світового банку.

Прогноз падіння ВВП в 2016 р. переглянутий з 0,6 до 0,7%, погіршено прогноз і на 2017 р. Нові прогнози розраховані на більш низькій ціні нафти – $51,9 за барель Brent в 2015 р. і $49,4 - у 2016 р.

Минулого тижня ціна Brent опустилася нижче $37 вперше з грудня 2008 р. До вечора п'ятниці січневі ф'ючерси знизилися до $36,8. Ціна російської Urals склала $35,35.

Читайте такожВлада Росії визнала погіршення ситуації в економіці через низькі ціни на нафтуНа тлі зниження цін на нафту ситуація в економіці «трошки погіршилася», визнав у п'ятницю міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв. Показники ВВП в листопаді виявилися нижче попередніх оцінок Мінекономрозвитку, заявив він: вперше після червня ВВП скоротився в порівнянні з попереднім місяцем. Улюкаєв не уточнив, на скільки саме. Це - реакція економіки на зміну нафтових цін, пояснив міністр, при цьому інфляція знижується повільніше, ніж очікувалося, а отже, споживчий попит скорочується сильніше.

Більш високі витрати за кредитами і інфляція нададуть тиск на внутрішній попит, уповільнюючи відновлення економіки до другого півріччя 2016 р., вказує економіст Світового банку Біргіт Ханзль. У листопаді падіння обороту роздрібної торгівлі прискорилося до 13,1% після скорочення на 11,7% у жовтні, що стало найгіршим результатом за 20 років, свідчать дані Росстата. За прогнозами Світового банку, споживання буде продовжувати падати в 2016 р. і почне помірно зростати тільки у 2017 р.

Навіть за $50/бар. ВВП в 2016 р. не виросте, при $40 - може скоротитися на 1,5%, а якщо ціни будуть ще нижчі – на 2,4%, прогнозують аналітики Bank of America Merrill Lynch, підтримку зростанню буде надавати тільки чистий експорт. JPMorgan погіршив прогноз зі зростання на 0,5% до спаду на 0,2% (банк ще не оновив прогноз ціни нафти, але тимчасово використовує для прогнозу по Росії $45/бар.). В залежності від жорсткості бюджетної політики спад ВВП при $40/бар. досягне 2-3%, прогнозує Morgan Stanley. Якщо в 2016 р. ціни на нафту продовжать знижуватися, доведеться скорочувати бюджет, попереджають аналітики Bank of America Merrill Lynch.

Бюджет-2016 зверстаний, виходячи з дефіциту 3% ВПП (але уряд визнає, що через витрати на порятунок ВЕБа дефіцит може бути вище). Мінфін вже попередив про ризики через зниження нафтових котирувань. За його розрахунками, навіть при закладеній в бюджеті ціні $50/бар. доходи будуть нижче на 750 млрд руб., а дефіцит складе 4,1% ВВП через більш міцний рубль. При нафті $40 бюджет недобере 1,6 трлн руб., дефіцит складе 5,2% ВВП. Але пропозиції Мінфіну щодо оптимізації бюджету уряд не схвалив.

При ціні $30 за барель ВВП може знизитися від 1,5 до 2%, каже заступник глави ВЕБа Андрій Клепач, це вимагає коригування не тільки бюджету, а й загалом економічної політики. Потрібні додаткові стабілізуючі заходи від ЦБ, вважає він, економіка може адаптуватися до ціни й $30, але це буде нова реальність.