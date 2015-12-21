Азербайджанський манат впав на 47%, уведено плаваючий курс

Центральний банк Азербайджану прийняв рішення про перехід на плаваючий курс маната з 21 грудня, повідомляє РБК з посиланням на заяву ЦБ країни.

"Згідно з цим рішенням, курс маната буде формуватися, головним чином, у відповідності до фундаментальних факторів, що визначають співвідношення попиту і пропозиції на валютному ринку. Участь ЦБА на валютному ринку буде здійснюватися у відповідності до цього режиму", - заявили в банку.

В ЦБ пояснили, що це рішення зумовлене надлишком пропозиції на ринку енергоносіїв і ослабленням економічного зростання в країнах, що є основними споживачами нафти. Всі ці процеси, пояснили в банку, вплинули на економіку Азербайджану, яка знаходиться в тісній інтеграції до глобальної економіки.

"Різко скоротилося позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу країни і валютні надходження з інших джерел", - сказали в ЦБ. У банку нагадали, що в лютому 2015 року була здійснена девальвація маната, згідно якої валютний ринок і курс національної валюти Азербайджану були адаптовані до ціни на нафту на рівні $50-55.

Однак, йдеться у повідомленні, починаючи з кінця липня поточного року падаючі ціни на нафту знову значно збільшили тиск на курс маната. У той же час негативний вплив на міжнародну конкурентоспроможність національної економіки надала девальція валют в країнах-партнерах.

"Протягом останніх місяців на тлі зростання волатильності національні валюти країн-партнерів з початку 2014 року знецінилися більш ніж на 100%. Виникли умови викликали необхідність адаптації валютного ринку та курсу маната до нових цін на нафту", - уклали в ЦБ Азербайджану.

У зв'язку з цим, офіційний курс долара в Азербайджані підвищився порівняно з 18 грудня на 47,63% - до 1,55 маната. Курс євро, що входить в бівалютний кошик, виріс на 47,88% - до 1,685 маната. Курс російського рубля підвищився на 47,3% - до 0,0218 маната.

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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Казахстан, слідом за Росією та падаючими цінами на нафту, відпустив тенге у вільне плавання і перейшов до інфляційного таргетування. Ринок відреагував зниженням курсу тенге на більш ніж 26% до 255,26 за долар, а акції казахстанських компаній підскочили на Лондонській біржі.