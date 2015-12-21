Російський рубль падає слідом за нафтою

Російський рубль на торгах у понеділок, 21 грудня, продовжує падіння слідом за обвалом цін на нафту.

Згідно з даними Московської біржі, курс долара з початку торгів зміцнився на 36 копійок і склав 71,31 рубля.

Курс євро піднявся на 42 копійки, до 77,53 рубля.

Індекс РТС просів на 0,51%, до 765,35 пункту.

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Як повідомляв УНІАН, ціна на нафту марки Brent впала нижче позначки $36,2 за барель, відновивши таким чином свій 11-річний мінімум.

Нафтовий ринок продовжує реагувати на підвищення ставки ФРС. На цьому тижні регулятор зважився підняти ключову ставку до 0,25-0,5% річних, завершивши 10-річний період нульових ставок і пообіцяв, що в 2016 році вона знову виросте до 1,375%.

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Крім того, президент США Барак Обама підписав тимчасовий бюджет, який включає скасування 40-річного ембарго на експорт нафти з США.