Російський рубль падає слідом за нафтою
Курс рубля знижується на тлі різкого падіння світових цін на нафту, які оновили мінімум за останні 11 років.
Російський рубль на торгах у понеділок, 21 грудня, продовжує падіння слідом за обвалом цін на нафту.
Згідно з даними Московської біржі, курс долара з початку торгів зміцнився на 36 копійок і склав 71,31 рубля.
Курс євро піднявся на 42 копійки, до 77,53 рубля.
Індекс РТС просів на 0,51%, до 765,35 пункту.
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Як повідомляв УНІАН, ціна на нафту марки Brent впала нижче позначки $36,2 за барель, відновивши таким чином свій 11-річний мінімум.
Нафтовий ринок продовжує реагувати на підвищення ставки ФРС. На цьому тижні регулятор зважився підняти ключову ставку до 0,25-0,5% річних, завершивши 10-річний період нульових ставок і пообіцяв, що в 2016 році вона знову виросте до 1,375%.
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Крім того, президент США Барак Обама підписав тимчасовий бюджет, який включає скасування 40-річного ембарго на експорт нафти з США.