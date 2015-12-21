Нацбанк рефінансував "Промінвестбанк" на 200 мільйонів

Національний банк України в грудні видав входить до групи найбільших за обсягом активів "Промінвестбанку" рефінансування на 200 мільйонів гривень, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, рефінансування видано на термін більше 30 днів.

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Як повідомляв УНІАН, "Промінвестбанк" за 9 місяців 2015 року отримав 6,347 мільярда гривень збитку проти 1,077 мільярда гривень прибутку за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. "Промінвестбанк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за обсягом активів.

Основним власником банку є російська державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)" з часткою в капіталі понад 99%.