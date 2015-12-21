Доходи місцевих бюджетів з початку року склали майже 90 мільярдів - ГФС

Протягом січня-листопада поточного року надходження до місцевих бюджетів склали 89,4 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби, при цьому порівняльні дані з попереднім роком не наводяться.

Згідно з повідомленням, акцизного податку з реалізації через роздрібну мережу підакцизних товарів надійшло понад 7 мільярдів гривень, податку на майно – 14,6 мільярда гривень, у тому числі транспортного податку – 411,6 мільйона гривень, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - 708,8 мільйона гривень земельного податку – 13,5 мільярда гривень. Крім того місцеві бюджети отримали за користування надрами 1 мільярд гривень рентної плати, екологічного податку – 1,5 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-листопад 2015 року становили 522 мільярда гривень, що на 140,2 мільярда гривень, або на 36,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.