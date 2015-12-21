У Мінагрополітики розповіли про високу оцінку агропотенціалу України голандським банком

Україну посіла перше місце серед країн з найбільш перспективними ринками, включаючи ринок аграрної продукції. Це відзначили аналітики нідерландського банку ABN AMRO. Нідерландські фінансисти впевнені, що український агроринок має хороші перспективи та заслуговує уваги інвесторів. Особливо це стосується сфери виробництва сільськогосподарської техніки та кормів.

Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко високо оцінив перспективи співробітництва України та Нідерландів в аграрному секторі. За словами Міністра, Україна постійно розширює ринки збуту агропродукції та налагоджує відносини з країнами Заходу, у тому числі з Королівством Нідерланди.

"Нідерланди можуть відкрити свій ринок для української продукції. В той же час, на українському ринку голландські підприємці знайдуть нові можливості для збуту власних товарів, які були втрачені через санкції Росії. Тому Україна є привабливою для голландського агросектору", - наголосив Міністр Олексій Павленко.

Згідно з повідомленням банку, зовнішня торгівля України все більше орієнтована на західні ринки, а аграрний сектор може бути привабливим для інвесторів Нідерландів. Фінансисти ABN AMRO зазначають, що Україна є одним з найважливіших агропромислових регіонів світу.

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Довідка УНІАН. 26-27 листопада відбувся візит Олексія Павленко до Королівства Нідерланди у складі офіційної делегації на чолі з Президентом України П.О. Порошенком. Під час зустрічі Міністра з Держсекретарем Міністерства економіки - Міністром сільського господарства Нідерландів Мартайном ван Дамом були обговорені перспективи двостороннього співробітництва між країнами, а також необхідність проведення чергової сесії Робочої групи з питань сільського господарства.