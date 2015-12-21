В Азербайджані - валютна паніка: закрилися магазини і банки

Торгові мережі Азербайджану після девальвації манат почали переоцінку імпортних товарів, а банки призупинили грошові перекази, повідомляє РБК.

"Різке падіння вартості азербайджанського маната після прийнятого Центральним банком країни рішення про перехід на плаваючий курс призвело до того, що торгові мережі почали обмежувати продажу імпортних товарів. За даними порталу haqqin.az, на даний час в Баку закриті мережі електроніки Irshad Telekom, Music Gallery, Baku Electronics. Як пише видання, причиною закриття називають переоцінку товарів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в продовольчих магазинах припинено продаж імпортної продукції, в тому числі завезеної в Азербайджан з Росії, України та країн СНД. Як повідомили власники торгових точок, на даний час вони чекають вказівок у зв'язку з падінням курсу національної валюти.

Також повідомляється, що банки Азербайджану тимчасово призупинили грошові перекази, у багатьох обмінниках поки не проводяться операції щодо обміну готівкової валюти. Експерти побоюються, що після девальвації маната у позичальників виникнуть серйозні проблеми з обслуговуванням взятих раніше валютних кредитів.

"Очікуються проблеми з поверненням кредитів у доларах", — попередив голова Центру економічного і соціального розвитку (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

Як заявив депутат парламенту Азербайджану Руфат Гулієв, держава зробить все можливе для того, щоб запобігти зростанню цін на продукти.

"Продукти, вироблені на території Азербайджану, не повинні подорожчати. Головне — утримати ціни на продукти харчування, комунальні послуги, транспорт, щоб ця ситуація не дуже сильно позначилася на добробуті населення", — сказав він.

На ринку нерухомості різкого підйому цін експерти найближчим часом не очікують, пояснюючи це відсутністю можливості для зростання в умовах відсутності платоспроможного попиту.

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Як повідомлялося раніше, 21 грудня, Центральний банк Азербайджану (ЦБА) оголосив про перехід на плаваючий курс маната, пояснивши своє рішення різким скороченням валютних надходжень в економіку країни і необхідністю захисту валютних резервів. У результаті курс маната до всіх основних іноземних валют різко знизився, за один день долар подорожчав з 1,05 маната до 1,55 маната, євро — з 1,14 до 1,685 маната, російський рубль — з 0,15 до 0,22 маната.

Нагадаємо, що в лютому 2015 року ЦБА скасував жорстку прив'язку курсу маната до долара, прив'язавши курс національної валюти до бівалютного кошика з долара та євро. Незабаром після цього курс маната, залишався практично незмінним з початку 2011 року, вперше різко знизився: 21 лютого офіційний курс долара виріс практично на третину — з 0,78 маната до 1,05 маната.

Сьогодні курс долара підскочив вже до 1,55 маната, а це означає, що протягом 2015 року азербайджанська валюта наполовину знецінилася. За прогнозами окремих експертів, уже найближчим часом долар може подорожчати до 2-3 манатів.

Раніше експерти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) повідомили, що падіння світових цін на нафту призведе до погіршення ситуації в економіці Азербайджану, значну частину доходів якого забезпечує експорт енергоресурсів.

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На початку вересня 2015 року президент Азербайджану Ільхам Алієв, виступаючи на нараді з економічних питань та роботи по підготовці державного бюджету 2016 року, заявив, що економіка країни успішно розвивається, незважаючи на кризу, а вжиті урядом країни заходи допомогли впоратися з наслідками падіння цін на нафту з мінімальними втратами.

"Природно, наші доходи значно скоротилися. Якщо минулого року ціни на нафту перевищували 100 доларів, то сьогодні вони впали нижче 50 доларів, більш ніж удвічі. Але ми прагнемо і будемо старатися робити все можливе, щоб азербайджанський народ не страждав від цього. До кінця року ми приймемо всі необхідні заходи, щоб економічний розвиток продовжувалося", — заявив Алієв.