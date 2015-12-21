У ДФС не відповіли, скільки податків сплатив Порошенко: "це потребує аналітичної роботи"

Відповідь на запит про кількість сплачених чинним президентом України Петром Порошенком податків "вимагає аналітичної роботи". Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит, повідомляє "Українська правда".

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За інформацією видання, до Фіскальної служби звертались із проханням повідомити про декларовані доходи і суму сплачених податків Петром Порошенком. Служба відмовилась задовольнити цей запит, бо це "вимагає створення нової інформації та потребує проведення аналітичної роботи".

"Визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним лише суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків", - заявили в ДФС.

Проте, за словами юриста Інституту медіа права Віти Володовської, "закон "Про доступ до публічної інформації" не вимагає від розпорядників створювати інформацію, однак і не зводить публічну інформацію лише до тих даних, які містяться в єдиному документі".

"Досить часто надання відповіді на запит вимагає вибірки відомостей з різних документів чи реєстрів, що аж ніяк не може вважатись створенням нової інформації, адже вона вже була раніше зафіксована, хоч і на різних носіях", - додала Володовська.