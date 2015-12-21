Гривня зміцнилася на міжбанку до 23,52 за долар

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 23,35/23,52 гривні/долар.

У понеділок, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,35/23,52 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,3690/25,5520 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3270/0,3300 гривні/рубль.

Читайте такожБанківське кредитування відновиться не раніше літа наступного року – Гонтарева

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 23,5346 гривні/долар, до цього годині укладено 260 угод на суму 93,29 мільйона доларів.