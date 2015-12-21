Гонтарева переживає, що депутати зволікають із прийняттям бюджету-2016

Зволікання з прийняттям узгодженого з Міжнародним валютним фондом бюджету на 2016 рік може поставити під загрозу економічну і фінансову стабільність України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України.

У повідомленні наголошується, що регулятор стурбований ситуацією, яка склалася навколо ухвалення Верховною Радою бюджету на 2016 рік.

"Подальше зволікання або прийняття бюджету, не погодженого з програмними цілями Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, може поставити під загрозу економічну і фінансову стабільність у нашій державі, яка є необхідною умовою для досягнення Національним банком своєї мети - цінової стабільності", - цитуються у повідомленні слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Нацбанк зазначив, що насамперед така ситуація може частково нівелювати позитивні зрушення, які спостерігаються в українській економіці останнім часом, крім того, відсутність збалансованого бюджету на наступний рік заважатиме проведенню стриманої фіскальної політики та реалізації масштабних структурних реформ.

Регулятор також наголосив, що важливим також є прийняття змін до Податкового кодексу, які передбачають поліпшення податкового адміністрування та зниження фіскального навантаження на економіку.

«Прийняття бюджету, запропонованого Міністерством фінансів та узгодженого з програмою розширеного фінансування МВФ, дасть змогу не тільки уникнути певних ризиків, а й завершити другий перегляд програми МВФ. Як наслідок, відновляться надходження як коштів від Фонду, так і пов'язаного міжнародного фінансування на загальну суму близько 5 млрд дол. Також продовження співробітництва з МВФ буде позитивним сигналом для інших міжнародних донорів і приватних - іноземних та вітчизняних інвесторів», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМВФ попередив Раду: через бюджет співробітництво з Україною на межі зриву

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня поточного року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні і 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори відновилися.

За підсумками роботи останньої місії Фонд зазначив поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але очікує від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік та затвердження проекту Верховною Радою.

При цьому Мінфін і Нацбанк не виключають, що, незважаючи на досягнення компромісу щодо податкових змін і проекту бюджету 2016 року, Україна, найімовірніше, не отримає до кінця року третій транш обсягом 1,7 млрд дол. через технічні причини – насамперед, у зв'язку з початком різдвяних і новорічних свят.

Отримання третього траншу за програмою EFF є запорукою отримання 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США, а також кредитних траншів від інших кредиторів – Світового банку, ЄБРР, урядів країн ЄС.