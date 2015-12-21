Азербайджан виграв на девальвації маната майже $2 мільярди

Державний нафтовий фонд Азербайджану (SOFAZ) в 2016 році заощадить майже 2 мільярди доларів через девальвацію маната, повідомляє Газета.ru.

"Перерахувавши у грудні держбюджет 980 мільйонів манатів, SOFAZ довів виплати до планованих 8,13 мільярда манатів. У зв'язку з цим фонд не очікує економії коштів від девальвації маната в 2015 році", - йдеться в повідомленні.

Що стосується 2016 року, то SOFAZ прогнозує економію в 1,94 мільярда манатів в результаті конвертації.

"Згідно з проектом бюджету фонду на 2016 рік, витрати становлять 8,26 мільярдів манатів, або 7,87 мільярда доларів. З усіх витрат фонду у 2016 році лише витрати на проекти "Південний газовий коридор" і Баку-Тбілісі-Карс передбачені в доларах на суму 1,87 мільярда. Інші видатки передбачені в манатах на суму 6,3 мільярда, що при перерахунку за новим курсом становить 4,07 мільярда доларів. Таким чином, це дозволить заощадити в майбутньому році на конвертації 1,94 мільярда доларів", - зазначає видання..

Держнафтофонд було створено 1999 року, і на той момент його активи становили 271 мільйон доларів.

Основними цілями Держнафтофонду є накопичення коштів і розміщення активів фонду за кордоном з метою мінімізації негативного впливу на економіку, а також забезпечення накопичення коштів для майбутніх поколінь і підтримки поточних соціально-економічних процесів в країні.

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Як повідомляв УНІАН, різке падіння вартості азербайджанського маната після прийнятого Центробанком країни рішення про перехід до плаваючого курсу призвело до того, що торгові мережі почали переоцінку імпортних товарів, а банки призупинили грошові перекази.