Гройсман про бюджет-2016: знизимо податок на зарплату та збережемо "спрощенку"
Голова ВР сподівається на ухвалення держбюджету цього тижня.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман сподівається, що вже цього тижня депутати приймуть проект бюджету на 2016 рік, і документ почне діяти вже з 1 січня.
Про це спікер заявив на засіданні погоджувальної ради сьогодні, 21 грудня, повідомляє ТСН.
Також Гройсман розповів про декілька пунктів документа щодо яких велися суперечки. Ці три моменти, запевняє голова ВР, - найпозитивніші позиції бюджету.
"Ми працювали всі ці дні і вийшли на певні узгоджені позиції. По-перше – відстояли децентралізацію бюджету. Це буде означати, що місцеві бюджети будуть мати таку ж систему, як і в 2015-му і жодних кроків до централізації не відбудеться. Друге – це єдиний соціальний внесок, тобто податок на заробітну плату, буде зменшений до 22%. Це теж позитивна річ щодо детінізації заробітків. І ще одна важлива річ – ми домовилися, що зберігаємо для малого і середнього бізнесу систему спрощеного оподаткування", - сказав спікер.
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Як відомо, від прийняття бюджету на наступний рік залежить фінансування країни з боку МВФ. Якщо документ приймуть, міжнародне фінансування можуть призупинити.