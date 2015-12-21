Гройсман про бюджет-2016: знизимо податок на зарплату та збережемо "спрощенку"

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман сподівається, що вже цього тижня депутати приймуть проект бюджету на 2016 рік, і документ почне діяти вже з 1 січня.

Про це спікер заявив на засіданні погоджувальної ради сьогодні, 21 грудня, повідомляє ТСН.

Також Гройсман розповів про декілька пунктів документа щодо яких велися суперечки. Ці три моменти, запевняє голова ВР, - найпозитивніші позиції бюджету.

"Ми працювали всі ці дні і вийшли на певні узгоджені позиції. По-перше – відстояли децентралізацію бюджету. Це буде означати, що місцеві бюджети будуть мати таку ж систему, як і в 2015-му і жодних кроків до централізації не відбудеться. Друге – це єдиний соціальний внесок, тобто податок на заробітну плату, буде зменшений до 22%. Це теж позитивна річ щодо детінізації заробітків. І ще одна важлива річ – ми домовилися, що зберігаємо для малого і середнього бізнесу систему спрощеного оподаткування", - сказав спікер.

Читайте такожУзгоджений з МВФ проект бюджету-2016 має бути прийнятий до кінця року - Яценюк

Як відомо, від прийняття бюджету на наступний рік залежить фінансування країни з боку МВФ. Якщо документ приймуть, міжнародне фінансування можуть призупинити.