Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,40 за долар

У понеділок, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,25/23,40 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 25,3210/25,4820 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3260/0,3280 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,5182 грн/дол., на цей час було укладено 545 угод на суму 338,04 млн дол.