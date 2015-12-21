Торговельні переговори Києва, Брюсселя та Москви завершилися безрезультатно - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що тристоронні консультації між Україною, Росією та Європейською комісією про запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС завершилися безрезультатно.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Брюсселі журналістам по завершенню консультацій.
"Консультації не закінчилися жодним результатом. Це абсолютно підтверджено Європейською комісією, підтверджено з нашої сторони. Були напрацьовані деякі конкретні рішення, але російська сторона просто від них відмовилась. Практичні рішення російській стороні на сьогодні не потрібні", - сказав Клімкін.
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На переконання міністра, Москва хоче "припинити наш рух в сторону Європи, в сторону ЄС, в сторону ефективної імплеметації зони вільної торгівлі".
Клімкін зауважив, що сьогоднішні консультації відрізнялися від попередніх. "Вони були значною мірою сюрреалістичними, оскільки відбувалися на фоні відомого указу президента Росії, і сьогодні прем'єр-міністр Росії під час переговорів видав указ про заборону експорту до Росії сільськогосподарської продукції, чим, як на мене, не знаю, чи дипломатично використовувати це слово, безпосередньо "підставив" російську делегацію", - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія сьогодні, 21 грудня, проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торговельних обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.
Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.
Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.
Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення впровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року.
Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.