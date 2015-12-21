Торговельні переговори Києва, Брюсселя та Москви завершилися безрезультатно - Клімкін

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Брюсселі журналістам по завершенню консультацій.

"Консультації не закінчилися жодним результатом. Це абсолютно підтверджено Європейською комісією, підтверджено з нашої сторони. Були напрацьовані деякі конкретні рішення, але російська сторона просто від них відмовилась. Практичні рішення російській стороні на сьогодні не потрібні", - сказав Клімкін.

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На переконання міністра, Москва хоче "припинити наш рух в сторону Європи, в сторону ЄС, в сторону ефективної імплеметації зони вільної торгівлі".

Клімкін зауважив, що сьогоднішні консультації відрізнялися від попередніх. "Вони були значною мірою сюрреалістичними, оскільки відбувалися на фоні відомого указу президента Росії, і сьогодні прем'єр-міністр Росії під час переговорів видав указ про заборону експорту до Росії сільськогосподарської продукції, чим, як на мене, не знаю, чи дипломатично використовувати це слово, безпосередньо "підставив" російську делегацію", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія сьогодні, 21 грудня, проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торговельних обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення впровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.