У Путіна заявили, що переговори Україна-ЄС-РФ продовжаться після 1 січня на нових умовах

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив за підсумками тристоронніх переговорів у Брюсселі.

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"Ми, безумовно, будемо працювати, життя не закінчується 1 січня 2016 року. За першим січня буде друге січня. Ми будемо зустрічатися, ми будемо обговорювати, будемо вести переговори, тільки вони будуть вестися по той бік Рубікону, в ситуації, коли будуть імплементовані основні положення економічної частини угоди про глибоку, всеохоплюючу ЗВТ України і ЄС з одного боку, а з іншого боку - Україна перестане користуватися преференційним режимом та буде працювати в режимі найбільшого сприяння в торгівлі з РФ", - сказав Улюкаєв.

При цьому він повідомив, що на переговорах сьогодні "сторони підтвердили позиції".

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що тристоронні консультації між Україною, Росією і Європейською комісією про запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і ЄС завершилися сьогодні в Брюсселі безрезультатно.