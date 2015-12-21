Заощадити 30 мільярдів: у Абромавичуса закликають Раду схвалити електронні держзакупівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликає Верховну Раду ухвалити законопроект, який передбачає обов'язкове проведення всіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro, що допоможе економити близько 30 млрд грн бюджетних коштів на рік, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на брифінгу в Києві.

«Ми дуже здивовані тим, що наш законопроект вже місяць лежить у Верховній Раді й поки що не дійшов навіть до розгляду на комітеті», - сказав Нефьодов. Він відзначив, що затягування законопроекту №3559, який розповсюджує електронну систему Prozorro на всі процедури держзакупівель в Україні, йде шляхом процедурних і регламентних зволікань, а також відбувається реєстрація альтернативних законопроектів. Поширення системи Prozorro на всі держзакупівлі, за словами чиновника, дозволить заощадити близько 30 млрд грн із 50 млрд, які щорічно держава втрачає внаслідок корупції в системі закупівель.

За словами Нефьодова, система працює в пілотному режимі з лютого цього року і обробляє трохи більш як 2% всіх держзакупівель в країні. На даний момент в системі беруть участь понад 2200 держкомпаній, які провели вже близько 37 тис. тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів становить близько 7 млрд грн, завершено майже дві третини з них. Економія на сьогоднішній день становить 12% від суми тендерів, або понад 500 млн грн. За словами заступника міністра, запропонований Міністерством економічного розвитку законопроект №3559, а також супутній йому №3560, набирають чинності одразу після їх ухвалення. Таким чином, зволікання з їх ухваленням призводить до щоденних втрат державних коштів при проведенні держзакупівель. «Як тільки законопроект набирає чинності - з першого дня починається економія. Все просто, тому що вона вже працює, її не потрібно розробляти», - пояснив Нефьодов. Також він відзначив, що багато компаній добровільно переходять на систему електронних держзакупівель, не чекаючи ухвалення закону. Серед таких компаній – «Укргазвидобування».

Представник Центру протидії корупції Олена Щербань на брифінгу повідомила, що система електронних закупівель допоможе боротися з корупцією, оскільки дозволить здійснювати аналітику всіх угод. «Електронні закупівлі дають можливість побачити, хто і що купує, як і за скільки. Не секрет, що такої аналітики в державі до сьогодні не існувало... Тому ми очікуємо, що депутати все ж таки проголосують і почнуть розглядати цей законопроект», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, глава департаменту держзакупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олександр Стародубцев заявив, що закон про електронні державні закупівлі, що передбачає перехід усіх замовників і постачальників на електронну систему з 1 січня 2016 року, не буде ухвалено до кінця року у зв'язку з відмовою парламенту внести відповідний законопроект до порядку денного.

При цьому Стародубцев відзначив, що початок масштабного запуску системи електронних держзакупівель може бути перенесено з 1 січня на 1 квітня 2016 року.