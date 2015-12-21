Країни ЄАЕС не підтримали Росію в питанні відмови від ЗВТ із Україною

21:47, 21 грудня 2015
Фінанси
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Країни Євразійського економічного союзу - Казахстан, Білорусь, Киргизстан і Вірменія - не підтримали Росію в питанні відмови від зони вільної торгівлі з Україною, що діє в рамках СНД.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив голова колегії Євразійського економічного союзу Віктор Христенко після зустрічі президентів країн ЄАЕС у Москві.

«Упродовж цього півроку мають бути відпрацьовані й правові механізми, які дозволяють національним урядам реалізовувати своє право, закладене в союзі, а саме: право на дії одностороннього національного рівня в рамках наднаціональної системи, коли є право на вжиття заходів у відповідь, яким має відповідати ефективний механізм їх адміністрування», - сказав Христенко.

Читайте такожКонсультацій на політичному рівні між Україною, Росією та ЄС про ЗВТ не буде - КлімкінЗа його словами, «впродовж цього терміну буде здійснюватися не тільки моніторинг над наслідками Угоди України і ЄС, а й вироблення інструментів як правового, так і техніко-технологічного характеру в тому, що стосується обміну інформацією».

Крім цього, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання імплементації угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом обговорювалося у вузькому складі президентами країн Євразійського економічного союзу.

«Ми прийняли рішення - впродовж першого кварталу ряд питань ми вивчаємо і розглядаємо, як вчинити, насамперед, Казахстану і Білорусі, щоб підтримати нашу союзницьку Росію, той указ, який підписав президент РФ, і впродовж півроку ми переходимо повністю на електронне декларування товарів, що будуть переміщуватися в рамках ЄАЕС», - сказав Лукашенко.

«Ви знаєте, що з 1 січня 2016 року почне діяти угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Складається серйозна ситуація щодо зони вільної торгівлі СНД. Не тільки в Росії, а й у всіх у нас є певні занепокоєння з цього приводу», - сказав він.

За словами Лукашенка, «може скластися ситуація, коли товар буде заміщений товаром Євросоюзу в Україні, їх товар хлине на нашу територію».

«Ще більше у нас побоювання, що товар Євросоюзу з нульовим митом, потрапивши в Україну, якщо ми не захищаємося, по зоні вільної торгівлі СНД потрапляє на територію всього СНД», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про призупинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, що діяла в рамках ЗВТ СНД.

Разом з тим, з 1 січня 201 року почне діяти Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що ЗВТ із Євросоюзом компенсує втрати економіки України від закриття російського ринку найближчими роками.

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