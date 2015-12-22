Уряд Японії очікує в 2016 році рекордне зростання ВВП за останні 19 років

Зростання японської економіки в 2016 фінансовому році (починається з квітня) складе в реальному вираженні приблизно 1,7% у зв'язку з пожвавленням попиту та інвестицій, пишуть "Ведомости" з посиланням на повідомлення агентства "Кіодо".

За прогнозом уряду Японії, в номінальному вираженні валовий внутрішній продукт зросте на 3,1% і досягне рекордної позначки за останні 19 років в 518,8 трлн ієн ($4,3 трлн).

У 1997 р. ВВП досяг 521 трлн ієн.

Читайте такожУкраїна і Японія підписали кредитну угоду на $300 мільйонівЕкономічний прогноз у Японії складено з урахуванням збільшення бюджетних видатків на стимулювання економіки через поліпшення соціальних служб і сприяння аграрному сектору.

Як зазначає "Кіодо", разом з тим прогноз уряду більш оптимістичний, ніж той, який був складений у жовтні цього року Банком Японії і передбачав зростання економіки в межах 1,4% у 2016 фінансовому році.

Уряд Японії очікує зростання цін приблизно на 1,2% порівняно з нинішнім роком, в основному через падіння цін на нафту. За очікуваннями Банку Японії, інфляція в країні може досягти 2%.

Кабінет міністрів Японії планує затвердити витрати на 2016 р. в четвер, 24 грудня.