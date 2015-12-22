Росія все ще чекає від України $3 мільярди до 31 грудня

Україна 21 грудня не здійснила платіж в рахунок погашення облігацій зовнішніх державних позик номіналом $3 млрд, йдеться в повідомленні Мінфіну Росії.

"Таким чином, Україна вирішила допустити дефолт за своїми борговими зобов'язаннями, ніж вести переговори на основі пропозиції, зробленої президентом Російської Федерації під час зустрічі лідерів країн "групи двадцяти" в Антальї в листопаді 2015 року", — зазначили у Мінфіні.

Зазначені облігації підлягали погашенню у неділю, 20 грудня, у зв'язку з чим відповідний платіж на користь Росії повинен був бути здійснений на наступний робочий день, 21 грудня, сказано в повідомленні.

У відомстві Антона Силуанова відзначили, що формальний дефолт України настане 31 грудня після закінчення так званого пільгового періоду, під час якого у Києва ще є можливість здійснити платіж. "Мінфін Росії очікує, що Україна виконає свої боргові зобов'язання в повному обсязі до цієї дати", — підкреслили у відомстві, пише Росбалт.

У Мінфіні також нагадали про те, що Міжнародний валютний фонд визнав борг України перед Росією державним. "Якщо Україна не здійснить виплату за облігаціями у повному обсязі протягом пільгового періоду, Російська Федерація буде домагатися повернення належних коштів, використовуючи відповідні юридичні механізми", — попередили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна відповідно до чинного законодавства і раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Введений мораторій на виплату боргу Фонду національного добробуту РФ в обсязі 3 млрд дол., визнаного офіційним обов'язком українського уряду, набув чинності з 20 грудня поточного року.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу було і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду підкреслюється, що це єдиний «проблемний» борг України і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

Однак Мінфін України підкреслював, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з МВФ. У той же час у Мінфіні зазначили, що невиконання зобов'язань за боргом не призведе до крос-дефолту за іншими бондами України.