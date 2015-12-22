У Росії оцінили свої збитки від асоціації Україна-ЄС в мільярди доларів

Перший заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Ліхачов заявив, що угода Україна-ЄС про асоціацію у короткостроковій перспективі завдасть збитку РФ на 3,5 млрд. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Ліхачов сказав, представляючи в Держдумі РФ законопроект «Про припинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі з Україною».

«У цілому аналіз збитку для економіки Росії, розрахований за міжнародною загальновизнаною моделлю Global Trade Analysis Project, показав, що у короткостроковій перспективі тільки від тарифної лібералізації збиток становитиме понад 3,5 млрд дол. для російських підприємців», - сказав Ліхачов.

Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія 21 грудня проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торговельних обмежень з боку РФ щодо нашої країни у зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після консультацій заявив, що вони завершилися безрезультатно.

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Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати введення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій в Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у випадку, якщо угода набуде чинності.