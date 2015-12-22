Конфлікт Кремля і Аксьонова посилюється: до кримської справи підключена генпрокуратура
"Глава" окупованого Криму закликає перейти від питання "Хто винен?" до питання "Що робити?"
За дорученням прем'єра РФ Дмитра Медведєва до перевірки кримської "влади" через затяжне освоєння коштів у рамках федеральної цільової програми з розвитку анексованого півострова буде підключена Генпрокуратура, заявив віце-прем'єр Дмитро Козак, підкресливши, що за зрив фінансування чиновникам загрожує кримінальна відповідальність, пише "Комерсант".
Ця заява прозвучала після того, як "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов назвав джерела у Білому домі, які коментували ситуацію напередодні, "анонімними діячами" і зазначив, що "питання зараз не в тому, хто винен, а в тому, що робити далі", а заодно закликав заспокоїтися всіх "штатних метальників лайна".
Читайте такожУкраїна через місяць повністю припинить торгівлю з окупованим Кримом - рішення КабмінуРазом з тим Козак підкреслив, що про відставку керівництва анексованого півострова "поки мова не йде, напевно, на середньому, на низовому рівні є чиновники, які не цілком справляються зі своїми обов'язками".
В уряді РФ висловили сумнів у "професіоналізмі і якості роботи" керівництва окупованого Криму і доручили Мінекономіки і Мінфіну внести пропозиції щодо покарання влади півострова. Таким чином в Білому домі відреагували на заяву Сергія Аксьонова про те, що регіон "не отримав ні копійки" на реалізацію ФЦП з розвитку анексованих Криму і Севастополя.