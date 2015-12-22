Конфлікт Кремля і Аксьонова посилюється: до кримської справи підключена генпрокуратура

За дорученням прем'єра РФ Дмитра Медведєва до перевірки кримської "влади" через затяжне освоєння коштів у рамках федеральної цільової програми з розвитку анексованого півострова буде підключена Генпрокуратура, заявив віце-прем'єр Дмитро Козак, підкресливши, що за зрив фінансування чиновникам загрожує кримінальна відповідальність, пише "Комерсант".

Ця заява прозвучала після того, як "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов назвав джерела у Білому домі, які коментували ситуацію напередодні, "анонімними діячами" і зазначив, що "питання зараз не в тому, хто винен, а в тому, що робити далі", а заодно закликав заспокоїтися всіх "штатних метальників лайна".

Читайте такожУкраїна через місяць повністю припинить торгівлю з окупованим Кримом - рішення КабмінуРазом з тим Козак підкреслив, що про відставку керівництва анексованого півострова "поки мова не йде, напевно, на середньому, на низовому рівні є чиновники, які не цілком справляються зі своїми обов'язками".

В уряді РФ висловили сумнів у "професіоналізмі і якості роботи" керівництва окупованого Криму і доручили Мінекономіки і Мінфіну внести пропозиції щодо покарання влади півострова. Таким чином в Білому домі відреагували на заяву Сергія Аксьонова про те, що регіон "не отримав ні копійки" на реалізацію ФЦП з розвитку анексованих Криму і Севастополя.