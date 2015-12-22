Російські банки через обвал рубля піднімають для VIP-клієнтів поріг заможності

У Росії заможні банківські VIP-клієнти починають відчувати наслідки волатильності рубля, пише "Комерсант".

Окремі банки, які вимірювали поріг входу в рублях, істотно підвищують кількісну планку для входження в цей клієнтський сегмент через подорожчання валюти. Першим про такий крок готується оголосити Газпромбанк: його новий VIP-клієнтський мінімум зросте на 50%, з 10 млн до 15 млн руб. В майбутньому його прикладу можуть послідувати й інші гравці, попереджають експерти.

Читайте такожРосії через обвалу цін на нафту загрожує нова хвиля кризи: спертися економіці немає на що Про підвищення вхідного порога для клієнтів private banking в 2016 році Газпромбанк планує оголосити сьогодні. Основна причина — ослаблення рубля. "Ми завжди орієнтувалися на обслуговування клієнтів із статком, що перевищує $500 тис. Саме ця аудиторія є для нас цільовою. Оскільки характерною рисою російських клієнтів є прагнення передавати свої активи не одному, а двом-трьом фінансовим організаціям, ми мінімальний поріг для початку роботи з новими клієнтами встановлюємо, виходячи з цього факту. Так як за п'ять років, що минули з моменту встановлення порогу в 10 млн руб., курс рубля до долара істотно змінився, ми встановили новий поріг на рівні 15 млн руб., що більшою мірою відповідає поточній ситуації на ринку",— пояснив перший віце-президент Газпромбанку Дмитро Пешнев-Подільський.

Зміна буде поширюватися на нових клієнтів. А їх чимало. За словами Пешнева-Подільського, число клієнтів private banking щороку зростає на 15-20%. "Найбільший внесок в найближчі роки буде надавати подальший розвиток регіонального бізнесу, в тому числі вихід в нові міста, а також розвиток послуг для клієнтів private banking в дочірніх банках групи ГПБ у Швейцарії та Люксембурзі",— сказав він.

Як відзначають учасники ринку, підвищення рублевого вхідного порога — вимушена міра: найбільш затребувані продукти — валютні.

У разі подальшого помітного ослаблення національної валюти

приклад Газпромбанку можуть наслідувати й інші гравці, не виключають учасники ринку.