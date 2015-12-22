У Держдумі РФ під гаслом "братні народи" схвалили скасування вільної торгівлі з Україною

Керівники фракцій Державної думи РФ під слова «про братні народи» схвалили закон «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі стосовно України», щоб не дозволити «входити Україні до ЄС за рахунок Росії».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це представники всіх чотирьох фракцій російського парламенту заявили сьогодні. Ухвалення рішення очікується в «годину голосування» (16.00 за київським часом).

Зокрема, депутат Держдуми від фракції влади «Єдина Росія» Олег Лебедєв заявив, що «на цьому відносини з Україною не закінчуються, договір призупиняється».

«Я впевнений, що ще прийде час, коли розум запанує в Україні, й договір знову буде працювати, адже український народ, незважаючи на позицію офіційної влади України, насправді був, є й залишається для нас братнім народом. Фракція «Єдина Росія» підтримує цю ратифікацію», - сказав Лебедєв.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що треба було думати заздалегідь перед укладенням договорів, оскільки вони не правильні.

«Ми підтримаємо скасування, правильна ця позиція», - сказав Жириновський.

При цьому він заявив, що «Україна постійно краде наш газ і все, що йде через територію України, там йде захоплення нашого майна».

Крім того, Жириновський зазначив, що в Україні до РФ ставляться гірше, ніж у державах, із якими Росія ніколи не дружила й не укладала договорів.

Також депутат від фракції «Справедлива Росія» Тетяна Москалькова заявила, що її фракція підтримає закон про призупинення РФ дії договору про ЗВТ із Україною.

«Ми висловлюємо величезний жаль, що доводиться призупиняти наші домовленості, в тому числі з Україною, з приводу ЗВТ. Дуже сподіваємося, що це не денонсація, а дійсно призупинення, яке дозволить повернутися до вигідних товарних відносин», - сказала Москалькова.

При цьому вона назвала це рішення прагматичним, оскільки, за словами депутата, «входити до ЄС за рахунок Росії – це аморально, незаконно й необгрунтовано».

За словами Москалькової, РФ змушена захищати своє «конкурентоспроможне середовище».

У свою чергу депутат від КПРФ Володимир Кашин заявив, що його фракція також підтримує це рішення, «виходячи з питань безпеки» для РФ. За його словами, зараз західні фірми «прихоплюють» українські родючі землі, а «найбрудніші технології починають процвітати в Україні, в тому числі все, що пов'язано з генно-модифікованим виробництвом сільгоспкультур». Він вважає, що Росії необхідно посилювати митний контроль, щоб «захистити росіян від цієї небезпеки», оскільки товари можуть піти через «братню Білорусію».

Кашин також назвав український народ «братнім» і підкреслив, що рішення про призупинення дії договору про ЗВТ із Україною тимчасове.

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Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією та Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.

17 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що проти України не будуть вводитися санкції, хоча ЗВТ між країнами діяти не буде.

21 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв спростував слова Путіна про те, що не будуть введені санкції проти України, і заявив, що з 1 січня РФ таки вводить продуктове ембарго на українські товари.