Кабмін пропонує Раді скасувати кінцеву дату дії мораторію на виплату боргів

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді скасувати кінцеву дату дії мораторію на виплату частини державного боргу, встановлену чинним законодавством. Про це йдеться у проекті закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про особливості здійснення операцій з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» №3677.

Чинне законодавство передбачає, що дія мораторію закінчується 1 липня 2016 року.

Скасування норми про граничний термін дії мораторію спрямоване в першу чергу на завершення боргової операції з «російським» бондами на 3 млрд дол. з терміном погашення у 2015 році. Папери визнані офіційним боргом уряду України і підлягають реструктуризації. Небажання російської сторони йти на переговори щодо цього боргу сприяло тому, що уряд України ухвалив рішення ввести мораторій на виплату боргу в 3 млрд дол., а також боргу низки українських підприємств російським банкам в обсязі близько 507 млн дол.

У пункті 1 статті 4 Закону України «Про особливості здійснення операцій з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» слова і цифри «діє до 1 червня 2016 року» виключити», - йдеться у проекті закону.

При цьому у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що прийняття документа дозволить уряду виконати всі взяті на себе зобов'язання в частині програми реформ, узгодженої з Міжнародним валютним фондом. «А скасування обмежень щодо кінцевої дати продовжить дію правових підстав для пошуку подальших шляхів реструктуризації зовнішніх боргових зобов'язань», - йдеться у пояснювальній записці.

Також наголошується, що призупинення платежів може бути скасовано відразу ж, як буде досягнута домовленість з власниками євробондів з погашенням у грудні 2015 року, а саме – «російського» боргу про реструктуризацію боргу.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд доларів, яка передбачає повне списання 3 млрд доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

У периметр реструктуризації увійшов кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Путіним і на той час президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий шляхом викупу євробондів України на 3 млрд доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Україна 12 листопада завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з початком обміну на нові державні облігації та деривативи. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні.

Однак Мінфін України наголошував, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з МВФ. Водночас у Мінфіні зазначили, що невиконання зобов'язань за боргом не призведе до крос-дефолту за іншими бондами України.

18 грудня Україна у відповідності з чинним законодавством і раніше взятими на себе зобов'язаннями щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.