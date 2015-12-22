У Росії мало шансів відсудити "борг Януковича" - Bloomberg

Росія має дуже обмежені можливості для повернення боргу Януковича", суд може не задовольнити позов, якщо буде встановлено, що Путін готував анексію Криму до моменту видачі кредиту.

Таку думку в інтерв'ю Bloomberg висловив, зокрема, професор права в Duke University Міту Гулаті.

Інші експерти також вважають, що практично стягнути "борг Януковича" з України буде непросто, навіть якщо арбітраж винесе рішення на користь Москви. Однак Росія спробує взяти контроль над українським майном за кордоном через судові процеси в конкретних країнах, передає «Українська правда».

При цьому колишній посол США в Україні, експерт впливового аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер вважає, що дефолт України за боргом перед Росією не призведе до припинення програми МВФ. Він також висловив сумнів у тому, що Україна повинна щось повертати Росії, враховуючи анексію Криму і агресію на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Міністерство фінансів України заявило, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.

Водночас, згідно із заявою, Україна готова до переговорів щодо цього боргу та його реструктуризації на умовах, які були запропоновані раніше іншим кредиторам.

18 грудня Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією.

У Мінфіні Росії очікують, що Україна виконає свої боргові зобов'язання в повному обсязі до 31 грудня. Після цієї дати, якщо Росія не отримає $3 мільярди, погрожують подати до суду.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова судитися з Росією щодо «боргу Януковича».