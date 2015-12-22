У Росії впевнені, що мають 100% шанси виграти суд щодо "боргу Януковича"

В уряді Російської Федерації вважають, що мають 100% шанси виграти суд щодо стягнення з України боргу в розмірі 3 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв сказав в інтерв'ю телеканалу «Росія 24».

«Я думаю, наші шанси досягти позитивного судового рішення близькі до 100%», - сказав Улюкаєв.

На його думку, всі правові обставини на російській стороні і позиція РФ абсолютно законна. Крім цього, він зазначив, що нещодавно Міжнародний валютний фонд підтвердив, що це суверенний борг, на який абсолютно не поширюються ті домовленості про реструктуризацію комерційного боргу, які українська сторона реалізовувала.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Міністерство фінансів України заявило, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.

Водночас, згідно із заявою, Україна готова до переговорів щодо цього боргу та його реструктуризації на умовах, які були запропоновані раніше іншим кредиторам.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

В периметр реструктуризації також увійшов кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий з допомогою викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Рада директорів МВФ 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду підкреслюється, що це єдиний «проблемний» борг України, і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

18 грудня Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією.

У Мінфіні Росії очікують, що Україна виконає свої боргові зобов'язання в повному обсязі до 31 грудня. Після цієї дати, якщо Росія не отримає $3 мільярди, погрожують подати в суд.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова судитися з Росією щодо «боргу Януковича».