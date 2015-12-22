Нацбанк погодив придбання 4 банків
Зокрема, мова йде про "Поликомбанк", "Финексбанк", "Агрокомбанк" та "Альянс Банк".
Національний банк України погодив придбання істотної участі власникам чотирьох банків, повідомляється на сайті регулятора.
Зокрема, НБУ погодив спільне придбання істотної участі в розмірі близько 57% в "Поликомбанку" фізичним особам Миколі Тарасовцу, Юрію Тарасовцу та Олександру Тарасовцу. Регулятор також погодила придбання прямої істотної участі в розмірі 50% в "Финексбанку" громадянці Латвії Ганні Сидоровій.
Крім того, НБУ погодив збільшення прямої істотної участі в розмірі 87,7% в "Агрокомбанку" Володимиру Дроботу.
Нацбанк також погодив придбання опосередкованої істотної участі у розмірі 73% в "Альянс Банку" Олександру Сосісу.
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в жовтні обнародував перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, які у разі розкриття інформації про реальних власників у встановленому регулятором порядку можуть бути визнані проблемними, а згодом - неплатоспроможними.