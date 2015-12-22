Нацбанк погодив придбання 4 банків

Національний банк України погодив придбання істотної участі власникам чотирьох банків, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, НБУ погодив спільне придбання істотної участі в розмірі близько 57% в "Поликомбанку" фізичним особам Миколі Тарасовцу, Юрію Тарасовцу та Олександру Тарасовцу. Регулятор також погодила придбання прямої істотної участі в розмірі 50% в "Финексбанку" громадянці Латвії Ганні Сидоровій.

Крім того, НБУ погодив збільшення прямої істотної участі в розмірі 87,7% в "Агрокомбанку" Володимиру Дроботу.

Нацбанк також погодив придбання опосередкованої істотної участі у розмірі 73% в "Альянс Банку" Олександру Сосісу.

Читайте такожНБУ назвав 48 банків із непрозорою структурою власності (список)

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в жовтні обнародував перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, які у разі розкриття інформації про реальних власників у встановленому регулятором порядку можуть бути визнані проблемними, а згодом - неплатоспроможними.