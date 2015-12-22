Україна і Польща обміняються нацвалютами на мільярд євро

Національний банк України та Національний банк Республіки Польща підписали SWAP-угоду про виділення нашій країні кредитної лінії в розмірі 1 млрд євро, повідомив на своїй сторінці в Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Прекрасний подарунок на День дипломатії - угода SWAP між НБУ і НБ РП про відкриття кредитної лінії на 1 млрд євро», - написав дипломат.

Раніше домовленості про надання коштів були озвучені президентами України і Польщі Петром Порошенком і Анджеєм Дудою.