Україна і Польща обміняються нацвалютами на мільярд євро

12:59, 22 грудня 2015
Фінанси
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НБУ і Нацбанк Польщі підписали SWAP-угоду про виділення Україні кредиту на 1 млрд євро.

hyser.com.ua

Національний банк України та Національний банк Республіки Польща підписали SWAP-угоду про виділення нашій країні кредитної лінії в розмірі 1 млрд євро, повідомив на своїй сторінці в Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця. 

«Прекрасний подарунок на День дипломатії - угода SWAP між НБУ і НБ РП про відкриття кредитної лінії на 1 млрд євро», - написав дипломат. 

Раніше домовленості про надання коштів були озвучені президентами України і Польщі Петром Порошенком і Анджеєм Дудою.

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