Україна і Польща обміняються нацвалютами на мільярд євро
12:59, 22 грудня 2015Фінанси
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НБУ і Нацбанк Польщі підписали SWAP-угоду про виділення Україні кредиту на 1 млрд євро.
Польща відкриває Україні кредитну лінію на 1 мільярд євро / hyser.com.ua
Національний банк України та Національний банк Республіки Польща підписали SWAP-угоду про виділення нашій країні кредитної лінії в розмірі 1 млрд євро, повідомив на своїй сторінці в Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця.
«Прекрасний подарунок на День дипломатії - угода SWAP між НБУ і НБ РП про відкриття кредитної лінії на 1 млрд євро», - написав дипломат.
Раніше домовленості про надання коштів були озвучені президентами України і Польщі Петром Порошенком і Анджеєм Дудою.
Чудовий подарунок на День дипломатії - Угода SWAP між НБУ та НБ РП про відкриття кредитної лінії на 1 млрд євро pic.twitter.com/aCmWYsF8RR
— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 22 декабря 2015
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