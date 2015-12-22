Компромісний податковий законопроект: зміни, за які пропонують голосувати Раді

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради компромісний податковий законопроект, яким пропонується встановити єдину ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22% і скасувати утримуваний з працівників ЄСВ у розмірі 3,6%, а також знизити поріг доходу для «єдинників» 3-ї групи оподаткування у 4 рази - до 5 млн грн.

Про це йдеться у пояснювальній записці до урядового законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (№3688).

Зокрема, законопроектом передбачається підвищення максимальної величини нарахування єдиного соцвнеску до 25 мінімальних зарплат з 17.

Законопроектом пропонується зменшити для підприємців 3-ї групи спрощеної системи оподаткування річний обсяг доходів до 5 млн грн з 20 млн грн, при цьому пропонується збільшити ставки для цієї групи з 2 до 3% (для платників ПДВ) і з 4 до 5% (для неплатників ПДВ). Для підприємців 4-ї групи спрощеної системи оподаткування пропонується збільшити ставку єдиного податку в 1,8 разу і скасувати на 2016 рік застосування коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки землі для визначення бази оподаткування.

Документом пропонується запровадити єдину базову ставку податку на доходи фізичних осіб на рівні 18% замість діючих ставок 15% і 20%, а також залишити ставку оподаткування дивідендів на рівні 5%.

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Також Кабмін пропонує Верховній Раді підтримати норму про введення спеціального перехідного режиму оподаткування аграрних підприємств, що передбачає сплату агропідприємствами податку на додану вартість в пропорції 75% в бюджет, 25% - на спеціальні рахунки для подальшого використання за власним бажанням.

«Оподаткування у сільському господарстві передбачає введення до 1 січня 2017 року спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських підприємств в пропорції 75% в бюджет, 25% - на спецрахунок для власного використання, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. – Скасування з 1 січня 2016 року особливостей оподаткування ПДВ при постачанні зернових і технічних культур, у результаті чого всі платники – експортери зерна отримають право на бюджетне відшкодування ПДВ».

Також Кабмін пропонує ввести ПДВ на послуги з транспортування газу і скасувати ренту за користування українськими газопроводами. Про це йдеться в урядовому законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу (№3688).

«Передбачається упровадження оподаткування ПДВ операцій з транзиту природного газу з одночасним скасуванням рентної плати за транспортування природного газу трубопроводами на території України», - йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Крім того, проект урядового закону передбачає звільнити від сплати ПДВ імпорт товарів і послуг, які ввозяться як міжнародна технічна допомога. Також від сплати ПДВ пропонують звільнити банківські операції з викупу банками заставного майна у свою власність.

Також Кабмін не відмовляється від планів щодо підвищення у 2016 році ставки акцизу на лікеро-горілчані вироби та пиво в 2 рази - до 141,06 грн за 1 літр 100% спирту і 2,48 грн за 1 літр пива, а також збільшення специфічної ставки акцизного податку на сигарети на 40% - до 318,26 грн за 1 тис. штук, і адвалорної – на 3 процентних пункти, до рівня 15%.

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Як повідомляв УНІАН, податкова реформа є однією з основних умов виконання Україною зобов'язань за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Раніше Кабмін пропонував встановити ставку податку на доходи фізичних осіб у 2016 році на рівні 18%, в 2017 році – на рівні 17% і знизити ставку єдиного соціального внеску з 41% до 20%. А також скасувати спрощену систему оподаткування для юридичних осіб та оптимізувати кількість груп платників єдиного податку до трьох замість нинішніх чотирьох.