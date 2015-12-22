Гривня зміцнилася на міжбанку до 23,03 за долар

У вівторок, 22 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,92/23,03 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 25,0950/25,2090 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3220/0,3340 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 23,18 грн/дол., на цю годину укладено 300 угод на суму 132,5 млн дол.