У РФ підрахували збитки українських підприємців від закриття російського ринку

У Мінекономрозвитку Російської Федерації визнали, що Росія фактично закрила свій ринок для України до набрання чинності Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це перший заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Ліхачов сказав, представляючи в Держдумі РФ законопроект «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України».

«Збиток для українських підприємців від втрат ринку (РФ) можна оцінити таким чином: в найкращий рік нашої торгівлі поставки з України до РФ, це був 2011 рік, досягали 20 млрд дол. За нашими прогнозами, цього року вони впадуть до 5,5 млрд. Таким чином, кратне в рази скорочення поставок з України до РФ вже відбулося», - сказав Ліхачов.

За його словами, можна говорити ще про півтора-два мільярди втрат для українських підприємців.

При цьому Лихачов заявив, що сама Росія має намір освоювати ринки «південно-східних партнерів» і ринки країн Латинської Америки.

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Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Ліхачов зазначав, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у короткостроковій перспективі принесе збиток Російської Федерації на 3,5 млрд доларів.

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією та Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.

17 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що проти України не будуть вводитися санкції, хоча ЗВТ між країнами не діятиме.

21 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв спростував слова Путіна про те, що не будуть введені санкції проти України, і заявив, що з 1 січня РФ таки вводить продуктове ембарго на українські товари.