Україна та Ізраїль домовилися ввести зону вільної торгівлі – Порошенко

15:59, 22 грудня 2015
Фінанси
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Україна та Ізраїль домовилися ввести зону вільної торгівлі в першій половині 2016 року.

segodnya.co.il

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні в Єрусалимі.

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«Ми досягли рішення значно прискорити укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, домовилися, що це має відбутися в першій половині наступного року», - сказав він.

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