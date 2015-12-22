Україна та Ізраїль домовилися ввести зону вільної торгівлі – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні в Єрусалимі.

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«Ми досягли рішення значно прискорити укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, домовилися, що це має відбутися в першій половині наступного року», - сказав він.