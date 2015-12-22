"Ощадбанк" достроково погасив кредит НБУ на 522 мільйона

Державний "Ощадбанк" 22 грудня достроково погасив кредит рефінансування, виданий Національним банком України на 522 мільйона гривень, повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, в цілому в 2015 році банк погасив заборгованість перед НБУ на 5,5 мільярда гривень, при цьому сума, що залишкової заборгованості не уточнюється.

"Ощадбанк" вперше з 2008 року достроково повертає кредити рефінансування НБУ. Ми констатуємо відновлення ресурсної бази банку та суттєве поліпшення ліквідної позиції. Банк стабільно працює з операційним прибутком, рівень якого за результатами 11 місяців склав 11,6 мільярда гривень", - цитуються в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.

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Як повідомляв УНІАН, державний "Ощадбанк" в січні-вересні 2015 року отримав 5,4 мільярда гривень збитку проти прибутку в 550,9 мільйона гривень за аналогічний період роком раніше.

У 2014 році "Ощадбанк" отримав 8,5 мільярда гривень збитку.

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"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.