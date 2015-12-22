"Ощадбанк" достроково погасив кредит НБУ на 522 мільйона
Сума залишку заборгованості "Ощадбанку" перед НБУ не уточнюється.
Державний "Ощадбанк" 22 грудня достроково погасив кредит рефінансування, виданий Національним банком України на 522 мільйона гривень, повідомила прес-служба банку.
Згідно з повідомленням, в цілому в 2015 році банк погасив заборгованість перед НБУ на 5,5 мільярда гривень, при цьому сума, що залишкової заборгованості не уточнюється.
"Ощадбанк" вперше з 2008 року достроково повертає кредити рефінансування НБУ. Ми констатуємо відновлення ресурсної бази банку та суттєве поліпшення ліквідної позиції. Банк стабільно працює з операційним прибутком, рівень якого за результатами 11 місяців склав 11,6 мільярда гривень", - цитуються в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.
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Як повідомляв УНІАН, державний "Ощадбанк" в січні-вересні 2015 року отримав 5,4 мільярда гривень збитку проти прибутку в 550,9 мільйона гривень за аналогічний період роком раніше.
У 2014 році "Ощадбанк" отримав 8,5 мільярда гривень збитку.
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"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.