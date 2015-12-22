Половина росіян скаржиться на брак грошей

Майже половина росіян (49 відсотків) поскаржилася на погіршення матеріального становища за підсумками 2015 року, повідомляє Lenta.ru з посиланням на дослідження фонду "Громадська думка" (ФОМ).

"41 відсоток населення повідомив, що рівень добробуту не змінився. 10 відсотків розповіли про поліпшення ситуації з доходами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 34 відсотки респондентів чекають погіршення матеріального становища. Вони вважають, що в 2016 році зростуть ціни, тарифи, зменшаться зарплати і пенсії. 31 відсоток опитаних не розраховує на зміни, 22 відсотки налаштовані оптимістично.

В опитуванні ФОМ взяли участь тисяча росіян в 480 населених пунктах країни.

За даними Росстату за листопад, реальні зарплати населення знизилися на 10,9 відсотка, номінальні - зросли на 3 відсотки, до 33 240 рублів (466 доларів).

Читайте такожУ російських пенсіонерів відберуть $5 мільярдів - підуть на інші цілі уряду

У третьому кварталі 2015 року прожитковий мінімум в Росії знизився з 10 017 до 9673 рублів (з 140 до 135 доларів). Кількість бідних людей склало 17,9 мільйона чоловік (12,4 відсотка від загальної чисельності населення). Мінпраці очікує, що за підсумками 2015 року реальні доходи росіян впадуть на 4-5 відсотків.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року