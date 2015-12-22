Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 23,14 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2314,6841 (22 грудня - 2351,8152)

100 EUR - 2535,0420 (22 грудня - 2556,4231)

10 RUR - 3,2546 (22 грудня - 3,3005)

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,85/22,95 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,0500/25,1570 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3200/0,3220 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,1464 гривні/долар, до цього часу було укладено 600 угод на суму 427,31 мільйона доларів.