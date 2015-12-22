Мінфін хоче отримати 3,2 мільярда від підвищення акцизів на бензин

Міністерство фінансів розраховує на надходження до бюджету 3,2 мільярда гривень в 2016 році від підвищення акцизів на бензин та має намір направити ці кошти до спеціального фонду на ремонт автомобільних доріг України, заявила міністр фінансів Наталія Яресько, виступаючи в парламенті 22 грудня.

За словами Яресько, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити акциз на нафтопродукти на 13%.

"3,2 мільярда гривень буде зараховано до спеціального фонду на ремонт доріг", - сказала Яресько.

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Довідка УНІАН. На сьогоднішній день в Україні діє акциз на автомобільні бензини в розмірі 204 євро за тонну. Ставка акцизу на дизельне паливо - 100 євро за тонну.

За словами експертів, підвищення акцизу на 1 євро веде до підвищення ціни літра палива на 1 копійку.