У Кремлі заявили, що чергові санкції США проти Росії не залишаться без відповіді
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва проаналізує рішення США щодо антиросійських санкцій і виробить відповідні заходи.
Про це повідомляє РИА «Новости».
Пєсков також назвав розширення санкційного списку США продовженням логіці, що суперечить, і недружньої лінії щодо Росії.
«Власне, це продовження ось цієї логіці і недружньої лінії щодо Росії. Власне, це продовження лінії, яка має руйнівний вплив для двосторонніх відносин», - повідомив він.
Прес-секретар додав, що дії США будуть проаналізовані, а контрзаходи засновані на принципах взаємності.
«Тут, звичайно, можна висловити тільки жаль у зв'язку з тим, що всупереч здоровому глузду, всупереч потреби у взаємодії, нарощування співпраці, на жаль, Вашингтон вибирає ось таку лінію, сильно контрастує з потребами часу», - пояснив він.
При цьому прес-секретар не став уточнювати термін прийняття відповідних заходів.