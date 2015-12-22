У Кремлі заявили, що чергові санкції США проти Росії не залишаться без відповіді

Про це повідомляє РИА «Новости».

Пєсков також назвав розширення санкційного списку США продовженням логіці, що суперечить, і недружньої лінії щодо Росії.

«Власне, це продовження ось цієї логіці і недружньої лінії щодо Росії. Власне, це продовження лінії, яка має руйнівний вплив для двосторонніх відносин», - повідомив він.

Прес-секретар додав, що дії США будуть проаналізовані, а контрзаходи засновані на принципах взаємності.

«Тут, звичайно, можна висловити тільки жаль у зв'язку з тим, що всупереч здоровому глузду, всупереч потреби у взаємодії, нарощування співпраці, на жаль, Вашингтон вибирає ось таку лінію, сильно контрастує з потребами часу», - пояснив він.

При цьому прес-секретар не став уточнювати термін прийняття відповідних заходів.