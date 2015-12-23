Греція отримала останній у цьому році транш на мільярд євро

В Європейському стабілізаційному фонді (ESM) заявляють, що ці кошти допоможуть Афінам погасити борг, збалансувати бюджет і фінансувати проекти, передає "ЄвроПравда". "З наданням мільярда євро ESM підтримує грецький уряд в реформаційних процесах. Ці реформи охоплюють широкий спектр галузей політики, які важливі для модернізації грецької економіки ", - сказав глава ESM Клаус Реглінг.

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Грецький уряд раніше заявив, що заснував фонд приватизації і планував продати великий пакет акцій дистриб'ютора електроенергії Admie.

Кредитори - Європейська комісія, Європейський Центральний банк, Міжнародний валютний фонд і ЄСМ - домовилися з Грецією в серпні про програму допомоги в сумі 86 млрд євро. Загальна сума попередніх двох програм допомоги, починаючи з 2010 року, становить 240 млрд євро.