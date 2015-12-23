Moody's підвищило прогноз рейтинга Києва до стабільного

22 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody 'змінило прогноз за рейтингом Києва в національній та іноземній валюті з негативного на стабільний.

Про це повідомляє Украинская Правда з посиланням на прес-реліз на сайті організації.

Moody's також підтвердило рейтинг української столиці на рівні "Ca".

Крім того, у вівторок міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий рейтинг Києва в іноземній і національній валюті з дефолтного D до CCC+.

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"Зміна рейтингу пов'язана з виконанням 22 грудня складного обміну боргових паперів Києва. Підвищення рейтингу до ССС+ відображає поліпшення виконання бюджету на тлі збільшення податкових надходжень і зменшення боргового навантаження після реструктуризації боргу", - йдеться у звіті S&P.

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня пропозицію Києва щодо реструктуризації муніципальних бондів на 300 мільйонів доларів з терміном погашення в 2016 році було подано кредиторам і підтримано 99% голосів.