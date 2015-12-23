Росія дозволила стягувати борги кримчан перед банками України, але тільки в рублях

Держдума РФ на пленарному засіданні 23 грудня схвалила в третьому читанні законопроект про погашення і позасудове врегулювання заборгованостей жителів анексованих Криму і Севастополя, передає ТАСС.

Законопроект про особливості погашення та позасудове врегулювання заборгованості позичальників, які проживають в окупованих Криму і Севастополі, перед українськими банками внесений до Держдуми 16 грудня. Розмір заборгованості визначається за станом на 18 березня 2014 року і зменшується на розмір сплачених після цієї дати грошових коштів в погашення зобов'язань за відповідними кредитними договорами.

Читайте також"Нафтогаз" вибрав юркомпанії для подачі позову по відібраним Росією активів в КримуПогашення заборгованості буде здійснюватися тільки у валюті РФ. Проектом визначено порядок отримання позичальником документального підтвердження зняття обтяження з заставного майна, що забезпечує виконання зобов'язань за кредитним договором.

Передбачається обов'язкова досудова процедура врегулювання спору між позичальниками і кредиторами. Особи, які мають право вимагати погашення заборгованості, зобов'язані звернутися з письмовою заявою про врегулювання спору у Фонд захисту вкладників, створений Асоціацією із страхування внесків. До таких віднесено банки і некредитні організації, створені відповідно до законодавства РФ.

У другому читанні законопроект розглядався у вівторок, 22 грудня.

Раніше глава комітету Держдуми з фінансового ринку Микола Гончар повідомив, що до другого читання в законопроект було внесено кілька змін.

Зокрема, в даній редакції законопроекту з'явилася нова стаття, яка регулює взаємовідносини позичальника і Фонду захисту вкладників в частині створення окремого банківського рахунку для внесення та списання коштів на погашення боргу.