Євросоюз розвіяв шість російських міфів про зону вільної торгівлі з Україною

Європейський Союз готовий й надалі шукати практичні рішення, щоб розсіяти російські побоювання з приводу поглиблення економічного співробітництва між ЄС та Україною на основі зони вільної торгівлі. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на документ, опублікований на офіційному сайті Єврокомісії 23 грудня. У ньому Брюссель перераховує розхожі міфи, що сформувалися в Росії, про ЗВТ з Україною.

Йдучи назустріч Росії, ЄС на рік відтермінував набуття чинності угоди про вільну торгівлю з Україною. Протягом останніх півтора року Єврокомісія провела 13 тристоронніх зустрічей з представниками Києва та Москви, проте подолати розбіжності з Росією так і не вдалося.

Міф перший: Росія може в односторонньому порядку змінити митні правила в ЗВТ СНД без консультацій з іншими членами спільноти.

Насправді: Росія заявляє, що твердо дотримується правил ЗВТ СНД та витікаючого з них зобов'язання проводити взаємні консультації. Разом з тим Росія ігнорує правила ЗВТ СНД, коли в односторонньому порядку позбавляє торгових преференцій в липні 2014 року Молдавію, а тепер - і Україну.

Згідно з правилами ЗВТ СНД, для підвищення мита на імпорт продукції з однієї з країн співтовариства Росія має:

- проконсультуватися з іншими країнами ЗВТ СНД;

- продемонструвати по кожному типу продукції, що змінилися умови (в результаті вступу в силу ЗВТ між ЄС та Україною з 1 січня 2016 року), а саме - зростання імпорту (ЄС через Україну - Ред.) в обсягах, здатних завдати шкоди економіці країн Митного союзу.

На даний час Росія не пред'явила ані статистики зростання імпорту, ані інших негативних наслідків ЗВТ Україна-ЄС, оскільки режим зони вільної торгівлі Євросоюзу з Україною ще не набув чинності.

Міф другий: Євросоюз вимагає, щоб вся продукція, що продається в Україні, відповідала технічним стандартам ЄС. Це видавлює російські товари з українського ринку.

Насправді: ЗВТ Україна-ЄС передбачає запровадження європейських технічних стандартів по 27 категоріям продукції. На даний час Україна перейшла на європейські стандарти по 24 категоріям, і від російських підприємств не надійшло жодної скарги на проблеми з експортом продукції в Україну. Щоб виконати вимоги Росії, Україні довелося б скасувати частину введених нових стандартів, що суперечить правилам ЗВТ з ЄС. При цьому Євросоюз готовий продовжити перехідний період по деяких категоріях товарів, якщо Росія фактами доведе необхідність цього послаблення.

Міф третій: ЄС хоче змусити Росію змінити митні правила в угоді про ЗВТ СНД.

Насправді: Росія вважає, що нинішні правила ЗВТ СНД мають лише рекомендаційний характер, зокрема дозволяють Україні імпортовані з ЄС товари маркувати як свої власні і продавати їх в Росію без сплати митних зборів. Єврокомісія запропонувала РФ ініціювати зміни правил ЗВТ СНД, якщо Москва вважає, що ці правила створюють проблеми в тих випадках, коли один з членів спільноти укладає угоду про вільну торгівлю з третьою країною.

Міф четвертий: ЄС примушує Росію запровадити європейські норми фітосанітарного контролю.

Насправді: Євросоюз ніколи не змушував Росію до прийняття європейських стандартів у цій сфері. При цьому зрозуміло, що російський експорт в країни ЄС має відповідати європейським вимогам. Єврокомісія лише запропонувала Росії продовжити двосторонні консультації щодо санітарних стандартів, а також розширити взаємодію митних служб.

Міф п'ятий: Російська пропозиція про введення перехідного періоду максимум на 10 років за окремими секторами торгівлі не становить проблеми.

Насправді: реалізація цієї пропозиції на багато років загальмувала б введення значної частини угоди про ЗВТ з Україною. У той же час сумнівно, що це сприяло б експорту російських товарів в Україну. Крім того, таким чином Росія помилково трактує мандат Єврокомісії на "вироблення практичних рішень щодо зняття російських побоювань у зв'язку з імплементацією ЗВТ з Україною".

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Міф шостий: Росія потребує докладних даних про ціни і мита на кожну трансакцію між ЄС і Україною, а Брюссель повинен надавати Москві таку інформацію.

Насправді: це не дозволить Москві отримувати достовірну інформацію про походження товарів, що Росія буде імпортувати з України. Крім того, це суперечить законам ЄС, які гарантують конфіденційність ділової інформації.